الجامع الأزهر: تسجيل القرآن بالقراءات العشر بروايتها العشرين.. فيديو

قال الدكتور هاني عودة مدير عام جامع الأزهر إن حضارة الجامع تمتد لأكثر من 1084 عاما.

وتابع الدكتور هاني عودة خلال حواره مع برنامج "باب رزق" المذاع عبر قناة "دى ام سي" أن جامع الأزهر يجمع ما بين الحضارة الإنشائية والحضارة العلمية.

وأشار مدير عام الإزهر أن هناك مشروعا جارى الإعداد له وهو تسجيل القراءات العشر حيث تم اختيار 67 عالما فى القراءات لتسجيل الإسقاط العلمى للقراءة ثم تسجيل القراءة نفسها.

وأكد مدير عام الجامع الأزهر أن فضيلة إلامام شيخ الأزهر وجه بتسجيل القراءات العشر بروايتها العشرين، لافتا إلى أن المشروع عبارة عن منصة يستفيد منها الجميع.