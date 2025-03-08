بـ10 لاعبين.. بايرن ميونخ يخسر بثلاثية من بوخوم في الدوري الألماني

خسر فريق بايرن ميونخ من نظيره بوخوم، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الألماني.

وجاءت ثنائية بايرن ميونخ عن طريق رافائيل جوريرو (هدفين) في الدقيقتين 14، 28.

وأضاع سيرج جنابري (ركلة جزاء) في الدقيقة 22.

فيما جاءت ثلاثية بوخوم عن طريق ياكوف ميديتش وإبراهيما سيسوكو وماتوش بيرو في الدقائق 31، 51، 71.

وشهدت الدقيقة 42، حصول جواو بالينيا، لاعب فريق بايرن ميونخ على بطاقة حمراء.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، فيما يأتي فريق بوخوم في المركز 16 برصيد 20 نقطة.

صدمة لبايرن ميونخ.. إصابة نوير تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع

تعرض مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لعدة مباريات، وذلك خلال مواجهة فريقه أمام باير ليفركوزن في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نوير أصيب بتمزق في الألياف العضلية لساقه اليمنى أثناء احتفاله بهدف زميله جمال موسيالا، مما سيحرمه من المشاركة في 3 أو 4 مباريات على الأقل، من بينها مواجهة الإياب أمام ليفركوزن الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن يعتمد الفريق البافاري على الحارس البديل يوناس أوربيج، الذي دخل بديلاً لنوير بعد إصابته في الدقيقة 58 من لقاء الذهاب، الذي انتهى بفوز بايرن بثلاثية نظيفة على ملعب أليانز أرينا.

ويواجه بايرن ميونخ تحديًا كبيرًا في لقاء الإياب، حيث يسعى لحسم التأهل لدور الثمانية، لملاقاة الفائز من مواجهة إنتر ميلان وفينورد، والتي اقترب خلالها الفريق الإيطالي من الصعود بفوزه ذهابًا خارج ملعبه بهدفين دون رد.