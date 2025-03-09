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كاتبة صحفية: جهود متواصلة وإجراءات ملموسة تتبناها الدولة لتمكين المرأة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتبة صحفية: جهود متواصلة وإجراءات ملموسة تتبناها الدولة لتمكين المرأة

المرأة المصرية
المرأة المصرية
هاني حسين

قالت الكاتبة الصحفية، نيفين شحاتة، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، وأصبحت تنافس على الوظائف التي كانت حكرًا على الرجل فقط مثل القاضي ومجلس الدولة ومنصب المحافظ والسفيرة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر إكسترا نيوز، أن هناك جهودًا متواصلة وملموسة تتبناها الدولة لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها، إذ تولت العديد من المناصب العليا، وشغلت مقاعد أكثر داخل مجلس النواب.

وتابعت: "زيادة مقاعد المرأة في البرلمان إلى 163، يعكس صورة جيدة لاهتمام الدولة بتعزيز مكانة المرأة، والتي أثبتت نجاحها وتفاعلها مع القضايا التي تمس المجتمع المصري والقضايا التعليمية والصحية وغيرها".

وعن المرأة المعيلة، أوضحت أن الدولة وفرت مبادرات ومشروعات خاصة بالمرأة تستطيع من خلالها الإنفاق على أولادها، والاعتماد على نفسها، مبينة أن المبادرات الصحية اهتمت بصحة المرأة ورعايتها كونها "عمود المنزل".

وواصلت: الدولة مولت 30 ألف مشروع، ضمن مبادرة "مستورة"، بتكلفة تبلغ 730 مليون جنيه مذ 2014، علاوة على العديد من المشروعات، التي تبنتها الدولة لتعزيز مواهب السيدات المعيلات.

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