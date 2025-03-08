سائق توك توك يطـ.عن آخر بسبب خلافات على أولوية التحميل بالقاهرة

تعرض سائق توك توك لـ حادث طعن على يد زميل له بسبب أولوية التحميل في منطقة عزبة النخل بالقاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من قسم شرطة عين شمس تضمن ورود بلاغا بتعرض سائق توك توك لـ طعن على يد آخر بسبب خلافات بينهما وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة إصابة سائق توك توك بطعنة على يد آخر بسبب خلافات بينهما على أولوية التحميل وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة نشوب مشادة كلامية بين سائق توك توك وآخر بسبب خلافات على أولوية التحميل تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بتسديد طعنة للآخر نتج عن إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتم إخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.