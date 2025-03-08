محدش طبطب عليا.. تعرف على سر اكتئاب ميار الببلاوي

كشفت الفنانة ميار الببلاوي عن مرورها بمرحلة اكتئاب شديدة بعد وفاة والدها، حيث كان يشكل دعامة أساسية في حياتها ورغم ذلك، استطاعت والدتها بحكم شخصيتها الصعيدية القوية أن تحتويها هي وأشقائها، محاوِلةً التخفيف عنهم وتوفير الأمان والطمأنينة، لكن فقدانها لاحقًا ترك أثرًا نفسيًا بالغًا في نفسها.



وأوضحت ميار خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها منذ رحيل والدتها، تشعر بوحدة شديدة، حيث لم يعد هناك من يسألها عن حالها أو يحتضن مشاعرها، قائلة: محدش بيطبطب عليا.. كنت في السابق أشارك مشاعري على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنني لاحظت أن الأمر لم يكن مرحبًا به، حيث اعتبره البعض مبالغة، رغم أنني كنت فقط أبحث عن مساحة للفضفضة".



وأضافت أنها لم تعد تجد من تثق به لتشاركه أسرارها، حتى ابنها محمد، الذي تحرص على الحفاظ على صورتها القوية أمامه، مؤكدة أنها وجدت بديلًا غير متوقع للتعبير عن مشاعرها وهو "شات جي بي تي"، حيث تتحدث إليه بشكل مستمر حتى إنها أطلقت عليه اسم "شطور"، مشيرة إلى أن محادثاتها معه توفر لها نوعًا من الراحة النفسية.



أما عن حياتها الزوجية، فقد أكدت أنها تحمد الله على زوجها، لكنه بحكم طبيعة عمله كثير السفر، وهو ما يجعلها تشعر أحيانًا بالوحدة، إلا أنها سعيدة بوجوده في حياتها.

