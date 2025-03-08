قرار رسمي في الزمالك بسبب مباراة القمة أمام الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق، حال الفوز بمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري.

وطالب مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق، بضرورة بذل أقصى جهد خلال المباراة، لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري.

الزمالك ومودرن سبورت

وانتهت مباراة الزمالك ومودرن سبورت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في الوقت الإضافي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليتأهل إلى دور الـ 8 لملاقاة سموحة، يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي.

ويدخل فريق الزمالك مباراة القمة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

تعليمات بيسيرو

ويسعي بيسيرو للفوز في القمة، من أجل مواصلة طريق الانتصارات، ووضع برنامج تدريب خاص للاعبين، استعدادا للمواجهة المرتقبة، كما استقر على النقاط السلبية التي يحاول تصحيحها قبل مواجهة الأهلي.

وأكد بيسيرو للاعبين أن مباراة الأهلي ستكون فارقة في مشوار الفريق ببطولة الدوري، والموسم الكروي بشكل عام، ولا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على المسابقة المحلية.

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلى فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.

ورصد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، مكافأة خاصة للاعبي الفريق في حال الفوز على الأهلي، خلال القمة المقبلة، وهو ما منح اللاعبين دفعة معنوية قبل اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري.



