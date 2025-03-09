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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسين فهمي يكشف تفاصيل صفعه لمخرج أجنبي بسبب مشاهد مخلة

حسين فهمي
حسين فهمي

كشف الفنان حسين فهمي عن واقعة أثارت جدلًا في مسيرته الفنية، حيث قام بصفع مخرج أجنبي على وجهه خلال تواجده في مهرجان كان، وذلك بعد أن اكتشف أن المخرج أضاف مشاهد مخلة لم يكن فيها، مستخدمًا مشاهد مظلمة توحي بأنه هو، ما اعتبره تلاعبًا غير أخلاقيًا وتشويهًا لصورته الفنية.

المفاجأة في مهرجان كان.. حسين فهمي يواجه المخرج

خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة", المذاع على قناتي النهار والمحور, أوضح حسين فهمي أن الواقعة حدثت خلال مشاركته في مهرجان كان, حيث كان برفقة الموزع السوري بدر الأتاسي، وعندما التقى بالمخرج واجهه بشدة قائلًا له: "لا يمكن أن أثق فيك بعد ما فعلت", ثم قام بصفعه على وجهه تعبيرًا عن غضبه الشديد.

وأضاف أن المخرج لم يكتفِ فقط بإضافة مشاهد وهمية له، بل قام بنفس الفعل مع البطلة, مما دفع حسين فهمي إلى اللجوء للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا التصرف غير الأخلاقي.

لجنة النقابة تؤكد براءة حسين فهمي من المشاهد المضافة

أكد حسين فهمي أن القضية لم تتوقف عند المواجهة في مهرجان كان، بل تم تشكيل لجنة في نقابة المهن التمثيلية لمشاهدة الفيلم، حيث أقرت اللجنة بعدم ظهوره أو ظهور البطلة في المشاهد المضافة، مما أثبت أن هذه اللقطات تم إضافتها لاحقًا بطريقة احتيالية.

وأوضح أنه لم يتردد في اتخاذ موقف حاسم، لأنه يرى أن "الأخلاق هي أهم شيء في العمل الفني", ولا يمكن التهاون مع أي تصرف يسيء إلى الفنان أو يخدع الجمهور.

حسين فهمي: الأخلاق قبل الفن ولا أسمح بالتلاعب باسمي

اختتم حسين فهمي حديثه بالتأكيد على أن المهنية والأخلاق هما الأساس في أي عمل فني ناجح، مشددًا على أنه لا يسمح بالتلاعب باسمه أو وضعه في مشاهد لم يقدمها، وأكد أن هذه التجربة جعلته أكثر حذرًا في التعامل مع بعض الإنتاجات الأجنبية لضمان الحفاظ على صورته الفنية ومصداقيته أمام جمهوره.

مهرجان الفن حسين فهمي صفعه لمخرج مخرج أجنبي

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