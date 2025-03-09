الفنان محمد عطية يشكر مظهر شاهين: «بيحاول يفوقني من الطريق اللي مشيت فيه»|فيديو

تحدّث الفنان محمد عطية عن تصريحات الداعية مظهر شاهين عنه بسبب آرائه.

وقال محمد عطية خلال برنامج “سابع سما”، المذاع عبر قناة “النهار” تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، الداعية مظهر شاهين بكل تأكيد أفقه منى دينيًا.

رجل دين

وتابع الفنان محمد عطية قائلاً: "معتقدش إن أى رجل دين سيوجه نصيحة لغيره بصورة صعبة".

ووجّه الفنان محمد عطية الشكر الداعية مظهر شاهين قائلًا: "مشكور جدًا أنه ممكن يكون شايف أنى ماشى فى طريق مش تمام وبيحاول يفوقنى".

وكان قال الفنان محمد عطية عن آراء التى قد تكون مثيرة للجدل بالنسبة للبعض: "أنا مش بخاف من حاجة لأن في الآخر دي شخصيتي، وبشوف حاجات المجتمع ممكن يكون رافضها أو أنا رافضها".