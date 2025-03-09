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شادي شامل يثير الجدل بتصريحاته حول الحجاب وطقوسه في رمضان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شادي شامل يثير الجدل بتصريحاته حول الحجاب وطقوسه في رمضان

شادي شامل
شادي شامل
شروق سلامة

أعرب الفنان شادي شامل عن استيائه الشديد من ظاهرة ارتداء بعض الفتيات الحجاب خلال شهر رمضان فقط ثم خلعه بعد انتهاء الشهر، معتبرًا أن الالتزام يجب أن يكون طوال العام وليس لفترة مؤقتة.

وقال شادي شامل خلال حواره مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج "أوضة ضلمة"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": "مش فاهم ليه البنت تتحجب في رمضان، وبعد رمضان تقلعه؟ لو هي بتحاول هحترمها، لكن أنا عمري ما اتربيت في عيلتنا على فكرة إن في رمضان نلتزم وبعد رمضان نعمل اللي إحنا عايزينه.. ده رياء، وأنا مبحبش الرياء."

طقوسه في رمضان

تحدث شادي شامل عن طقوسه الدينية خلال الشهر الكريم، موضحًا أنه يحافظ على العبادات طوال العام، لكنه يلتزم بها بشكل أكبر في رمضان. وأضاف: "بقرأ قرآن، وبصلي التراويح، وبصوم، ومحافظ على العبادات، الصيام ده أساسي، وساعات بختم القرآن مرة أو مرتين في الشهر."

يُعرض برنامج "أوضة ضلمة" يوميًا في تمام الثامنة مساءً من السبت إلى الخميس على شاشة قناة "هي"، وتقدمه الإعلامية إنجي هشام. يستضيف البرنامج نجوم الفن والرياضة، حيث يكشفون كواليس بداياتهم وأسرارًا من حياتهم الشخصية والمهنية.

أبرز تصريحات شادي شامل المثيرة للجدل

أدلى شادي شامل بعدد من التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا، منها:

  • "أنا لبست حلق ملزوق لكن مش خارم ودني، وأحمد رمزي كان لابس سلسلة."
  • "لما أصحى من النوم بحب أبص لنفسي في المراية وأدلع نفسي."
  • "والدي كان شديد وصارم لكن حنين، وأولادي بيهابوني وبيفهموني من البصة."
  • "اتكسرت بعد ما أبويا مات، وكنت عايز أقعد في البيت وأعيط، وأنا من الشخصيات اللي بتحب تكلم نفسها، وده طبيعي."
  • "أنا ملتزم بالصلاة، وبقصر غصب عني، وبتكلم مع ربنا وبستغفر كتير."
  • "أرفض موضوع الإلحاد، وقابلت ناس مهزوزين وبكلمهم بالحُجة، ومبدخلش في جدال مع اللي بيقولوا مفيش ربنا."
  • "هجوم الجمهور على الفنانين حاجة نفسية، يمكن علشان الحاجز بين الفنان والجمهور مش موجود."
  • "صوري على مواقع التواصل الاجتماعي تعكس ثقتي بنفسي، ولا تعبر عن الغرور أو التكبر."

وأثارت تصريحات شادي شامل تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد البعض رأيه بشأن الالتزام الديني المستمر، بينما اعتبر آخرون أن حرية الاختيار هي الأساس. أما تصريحاته الأخرى فكانت محل جدل، خصوصًا المتعلقة بآرائه حول حياته الشخصية والفنية.

رمضان شادي شامل شهر رمضان

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