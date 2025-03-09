فطارك عندنا .. طاجن فريك بالكبد والقوانص وشوربة الذرة

تحتاج كل ربة منزل أفكار جديدة لتقديم الأكلات المختلفة في رمضان ولذلك نقدم لكي اليوم سفرة بكل الأصناف وفطارك عندنا اليوم.

عمل شوربة الذرة وطاجن فريك بالكبد والقوانص وسلطة الشمندر بالجرجير.

طاجن فريك بالكبد والقوانص



ربع كيلو فريك

½ كيلو كبد دجاج مقطع نصفين

½ كيلو قوانص دجاج مقطع نصفين

1 عدد بصل كبير مقطع صغير للفريك

1 عدد بصل كبير مبشور للكبد والقوانص

4 فص ثوم مفروم

¼ كوب زيت نباتى

2 ملعقة كبيرة سمن بلدى

2 عدد فلفل اخضر حار

1 ملعقة صغيرة بهارات

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كسبرة جافة

الخطوات

فى حلة على النار نضع القليل من الزيت مع البصل المقطع ونقلب البصل

نقلب البصل حتى يصبح لونها ذهبى ثم نضع نصف كمية الثوم ونقلبهم

ثم نضع الفريك نتبله بالملح والفلفل والتوابل ونضع كوب من المياه

ونتركه حتى يتشرب المياه

فى حلة اخرى على النار نضع زيت والبصل المبشور ونقلبه حتى يذبل

ثم نضع القوانص والثوم ونقلبه والفلفل الحار ونقلبه ونتركهم قليلا

ثم نضع الكبد ونقلبهم ونضيف نصف كوب من المياه ونتبلهم بالتوابل والملح والفلفل

وندهن الطاجن بالسمن ونرص الطاجن بالفريك ثم طبقة من الكبد والقوانص

ثم طبقة اخرى من الفريك ونضع الشوربة التى كانت مع الكبد والقوانص

ونضع سمن على الوجه وندخلها الفرن حتى تمام نضج الفريك ويقدم بالهنا والشفا



طريقة عمل شوربة الذرة بالكريمة

المقادير

90 غرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

1 بصلة مفرومة ناعمة

1 كأس كريمة طبخ

2 ملعقة طعام طحين

1 علبة ذرة حلوة

2 كأس ماء أو مرق دجاج ساخن

ملح حسب الذوق

طريقة التحضير

نذوب الزبدة في قدر عميق ونحميها ثم نضيف البصلة المفرومة ونحرك على نار متوسطة حتى تذبل .

نضيف الذرة ونحرك المكونات جيداً ونتركها على نار هادئة لبضعة دقائق .

نضيف الطحين ونحرك المكونات جيداً مع بعضها حتى يختفي الطحين .

نضيف المرق والملح ونحرك المكونات على نار هادئة حتى يمتزج الطحين جيداً مع المرق ونترك المكونات على نار متوسطة إلى هادئة حتى تنضج الذرة تماماً .

بعدها نضيف الكريمة ونحرك المكونات ونتركها حتى تغلي ويصبح قوامها سميكاً قليلاً .

نصب الشوربة في طبق التقديم وبذلك تكون جاهزة .

طريقة عمل سلطة الشمندر والجرجير

المقادير

باقة من الجرجير

1 حبة طماطم صغيرة مقطعة مكعبات

1 حبة شمندر مقطعة مكعبات

¼ كوب وراق بقلة

2 ملعقة طعام زيت زيتون

1 ملعقة طعام دبس رمان

ملح حسب الذوق

رشة سماق

طريقة التحضير

نضع في وعاء كلاً من دبس الرمان وزيت الزيتون ورشة ملح ونحرك حتى تمتزج المكونات جيداً .

نغسل الخضار جيداً وبينما نسلق الشمندر نبدأ بتقطيع الطماطم .

نقطع الشمندر إلى مكعبات صغيرة ثم نضيفه فوق الجرجير والطماطم ونحرك .

نضيف مزيج التتبيلة أي دبس الرمان والزيت والملح ونحرك مكونات السلطة حتى تمتزج مع بعضها .

نضع السلطة في طبق التقديم وبذلك تكون جاهزة .