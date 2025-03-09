الليمون بـ 100 جنيه والباذنجان بـ 30 .. أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الخضراوات في أسواق التجزئة ارتفاعا كبيرا منذ بداية شهر رمضان 2025، على الرغم من الاستقرار النسبي في أسعارها بأسواق الجملة.

واليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع الجاري استقرت أسعار الخضراوات في الأسواق على مستوى جميع الأصناف.

أسعار الطماطم

تراوحت أسعار الطماطم بين 2.5 و 5 جنيهات لتصل إلى الأسوق بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو

أسعار البطاطس



أسعار البطاطس تراوحت بين 4.5 إلى 7.5 جنيه لتصل إلى الاسواق بين8 إلى 12 جنيها للكيلو

أسعار البصل



سعر البصل الابيض تراوح بين 4.5 و11.5 جنيه في الجملة ليصل إلى أسواق التجزئة بين7.5 إلى 15 جنيها



سعر البصل الأحمر تراوح بين 9.5 و13.5 جنيه في الجملة ليصل إلى اسواق التجزئة بين12 إلى 18 جنيها

أسعار الليمون

تراوح سعر الليمون البلدي بين 65 و75 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة بين 80 إلى 100 جنيها للكيلو

سعر الكوسة اليوم



سعر الكوسة بين 8 و12 جنيها في الجملة



سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 3 و5 جنيهات.



سعر الفاصوليا بين 10 و25 جنيها.

أسعار الباذنجان



سعر الباذنجان البلدي بين 9 و15 جنيها يصل إلى التجزءه بين 20 إلى 25 جنيها



سعر الباذنجان الرومي بين 5 و9 جنيهات يصل إلى التجزءه بين 20 إلى 25 جنيها



سعر الباذنجان الابيض بين 24 و30 جنيها يصل إلى التجزءه بين 35 إلى 40 جنيها

أسعار الفلفل



سعر الفلفل الرومي البلدي بين 17 و23 جنيها.



سعر الفلفل الرومي صوب بين 17 و23 جنيها.



سعر الفلفل الحامي البلدي بين 20 و30 جنيها.



سعر الفلفل الألوان بين 35 و45 جنيها.



سعر الفلفل الحامي الصوب بين 20 و30 جنيها.



سعر الملوخية تراوح بين 15 و25 جنيها.

سعر الخيار الصوب



سعر الخيار الصوب تراوح الكيلو بين 16 و20 جنيها.



سعر الخيار البلدي تراوح بين 9 و15 جنيها.



سعر البسلة تراوحت بين 9 و13 جنيها.



سعر السبانخ تراوح بين 4 و7 جنيهات.



سعر القلقاس تراوح بين 14 و17 جنيها.



سعر البطاطا تراوح بين 3.5 و9.5 جنيها.



سعر الثوم تراوح بين 12 و18 جنيها.



وتراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات .



سعر البنجر تراوح بين 7و10 جنيهات للكيلو.



سعر الفول الأخضر تراوح بين 8 و12 جنيها.



سعر ورق العنب تراوح بين 60 و120 جنيها.



