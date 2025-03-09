قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: إدارة ترامب تتجاوزنا وتجري مفاوضات بشأن المحتجزين في غزة
إعلام إسرائيلي: إحراز تقدم في محادثات الولايات المتحدة مع حماس
غيّر الكارت إذا ظهر هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
فوق الـ 95 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق
الموبايل ممنوع والحضور بالزي المدرسي | تنبيهات عاجلة بالمدارس في أول أيام امتحانات مارس
مفتي الجمهورية في ذكرى يوم الشهيد: دماء الشهداء مفاتيح عزة الأمة
أحمد الشرع يُطمئن شعبه: لا خوف على سوريا رغم التحديات
طقس دافئ وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر وتكشف درجات الحرارة اليوم
الزمالك يستعد للقمة أمام الأهلي.. حظر إعلامي وتدريبات خاصة بأوامر «بيسيرو»
بدء امتحانات شهر مارس 2025 في جميع المدارس .. اليوم
أزمة Apple Intelligence.. تأجيلات جديدة وتكهنات بإعادة تطوير المشروع من الصفر
اكتشاف بترولي جديد| تعرف على "الفيوم 5" بعد إعلان رئيس الوزراء.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فوق الـ 95 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

دواجن بيضاء وبيض
دواجن بيضاء وبيض
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق، بعد أن شهدت حالة تذبذب غلب عليها الارتفاع منذ بداية الشهر الجاري.

وصعدت أسعار الدواجن فوق مستوى الـ 95 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتسجل بـ 96 جنيهًا الآن.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض كغيرهما من السلع بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقص في الأسواق.
 

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الكتكوت خلال هذه الفترة غير عادل.

أكد "السيد"، في تصريحات له، أن هناك تحركات من قبل الدولة والشعبة لخفض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.


ولفت إلى أن هناك خطة لخفض أسعار الدواجن، قائلًا: "لو في بورصة للدواجن، سينتج عنها معرفة تكلفة الانتاج وسعر الكتكوت وسعر الأعلاف، والكهرباء وهامش الربح".

أسعار الدواجن البيضاء، سجّلت 96 جنيهًا للكيلو في المزارع لتصل إلى المستهلك ما بين 106 و 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن الامهات اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الامهات اليوم 70 جنيهًا للكيلو لتصل إلى الأسواق متراوحة بين 80 و85 جنيها للكيلو.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

قال “الزيني”، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر ما يزيد على حاجتها للدول الأخرى.

وتابع: مصر تحتل مكانة متقدمة في الصناعة، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة الجديد منذ توليه الحقيبة الوزارية، وهو يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض وما يزيد على احتياجاتنا.


أسعار الدواجن اليوم

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد في مصر، بالمزارع والأسواق.

وسجّل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة متوسط 96 جنيهًا للكيلو، واختلف السعر في الأسواق على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك من 110 إلى 115  جنيهًا.
سعر البانيه اليوم تراوح بين 220 و230 جنيهًا.
سعر الكبد والقوانص 135 جنيهًا.



أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن الدواجن البيضاء سعر الدواجن مصر أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار الدواجن والبيض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد أسعار الدواجن الامهات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

خلال ساعات.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

المشاجرة

خناقة على الكراسي.. تفاصيل مشاجرة السحور داخل أشهر مطعم فول في رمسيس| صور

العيد الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشان عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

العيد الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشان عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

سعد الصغير

بعد قضاء مدة حبسه.. الإفراج عن سعد الصغير خلال ساعات بهذا الشرط

صورة أرشيفية

مرتفع جوى قادم | مفاجأة في طقس الأيام القادمة.. إيه الحكاية ؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد 9-3-2025

تعرف على.. موعد صرف مرتبات شهر مارس

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

إجابة سؤال حلقة مدفع رمضان 8 رمضان .. جاوب واكسب 100 ألف جنيه

إجابة سؤال الحلقة 8 من مدفع رمضان.. جاوب واكسب 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: استحضروا رسول الله في قلوبكم وراجعوا أمامه نياتكم في أفعال الخير

ملتقى الأزهر

ملتقى باب الريان بالأزهر يناقش حرمة إنهاء حياة الإنسان وتحذير القرآن من خطورته

مصحف

الفرق بين "الوَزر" و"الوٍزر" و"الحمولة" و"الفرش".. خالد الجندي يجيب

بالصور

افتتاح الدورة الرمضانية الثامنة للمديريات الخدمية بالصالة المغطاة في الزقازيق .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

رنا سماحة

«مابيصرفش على ابنه».. رنا سماحة تكشف سبب انفصالها عن زوجها |فيديوجراف

شريف سلامة وداليا مصطفى

ناقد فني يؤكد انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: يوم المرأة العالمي.. تاريخ وطموحات

المزيد