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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاحتلال يداهم المستشفى الأهلى بمدينة الخليل ويستولى على تسجيلات كاميرات المراقبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قالت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، ولاء السلامين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين بمدينة الخليل في الضفة الغربية.
 

وتابعت، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس بعد أنباء عن تسلل قوات خاصة، مشيرة إلى أن الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية جديدة تجاه مخيم الفارعة.

وأكدت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة أن قوات الاحتلال تداهم المستشفى الأهلي بمدينة الخليل وتستولي على تسجيلات كاميرات المراقبة.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأحد، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما يعد استمرارًا لانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن شهيدًا واثنين من المصابين وصلوا إلى مستشفى العربي الأهلي "المعمداني" بعد أن أصيبوا برصاص الاحتلال خلال تفقدهم لمنازلهم في حي الشجاعية.

الاحتلال الضفة الغربية مدينة الخليل الاحتلال الإسرائيلي

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