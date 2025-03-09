مستشار رئيس حماس: مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه لا بد وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه وأن يقيم دولته وأن يعيش في حريته وأن يعيد اللاجئون إلى أرضهم ووطنهم وأن هذا عنوان الاستقرار في المنطقة.







وأضاف أن الحديث حول قضية الأسرى مستمر، والرهائن الأمريكيين وكيفية حل هذه القضية وكيفية الدخول في المرحلة الثانية وتطبيق الاتفاق التي تعتبر أمريكا ضامن أساسي له وجزء من الوصول إليه.



تابع «النونو» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم الأحد، :« تحقيق الاستقرار في المنطقة، لابد أن يحدث، وأن مصر بذلت جهودًا كبيرًا في القضية الفلسطينية وبالأخص وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده، والجميع يدرك مدى أهمية الدولة المصرية وجهودها نحول القضية الفلسطنية كاملة.



أوضح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن مصر تقوم بدور كبير في الإتفاق يدركه الجميع، ويدركه جميع أبناء الشعب المصري، والفسطيني والأمة العربية، وأيضا جيش الاحتلال يدركه أيضا.ولفت إلى أن ما يعنينا هو مطالب الشعب الفلسطيني إما الاحتلال بالنسبة لنا هو احتلال ومايهمنا من الخطة هو الشعب الفلسطيني ومصلحة الأمة العربية.



