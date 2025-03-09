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رسميا علاء عبد السلام رئيسا لدار الأوبرا المصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رسميا علاء عبد السلام رئيسا لدار الأوبرا المصرية

رئيس دار الأوبرا
رئيس دار الأوبرا
جمال عاشور

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف الأستاذ الدكتور علاء محمد عبد السلام عبد الخالق، الأستاذ بقسم الأداء بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي "دار الأوبرا المصرية".

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة: "يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الثقافة على استمرار دور دار الأوبرا المصرية كمنارة للفنون والثقافة، وتعزيز دورها في دعم الحركة الفنية والموسيقية في مصر، مؤكدا أن الدكتور علاء عبد السلام، يتمتع بخبرة أكاديمية ومهنية واسعة، وهو ما يعزز من دوره في قيادة دار الأوبرا خلال المرحلة المقبلة.


تخرج الدكتور علاء عبد السلام، في كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان عام 1996م ، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، تخصص آلة التشيللو بقسم الأداء، وعُين معيدًا بالعام ذاته، وحصل على درجة الماجستير عام 2002، ثم درجة الدكتوراة عام 2007، وتدرج في المناصب الأكاديمية حتى حصل على درجة أستاذ مساعد عام 2014، ثم درجة أستاذ عام 2022 بقسم الأداء بكلية التربية الموسيقية – جامعة حلوان.
شغل العديد من المناصب الأكاديمية والموسيقية، حيث بدأ مسيرته كمعيد بقسم الأداء عام 1996، ثم ترقى إلى مدرس مساعد عام 2003، ثم مدرس عام 2007 بالإضافة إلى ذلك، عمل أستاذًا دكتورًا منتدبًا بالجامعة الأمريكية عام 2022، كما تولى قيادة فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2016، وهي الفرقة الوحيدة في العالم ذات الطابع الديني التي تتبع دار الأوبرا المصرية، وفي عام 2023، تولى قيادة فرقة دار أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء محمد عبد السلام

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