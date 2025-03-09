مفتي الجمهورية: الزوجة ليست مجبرة على مساعدة الزوج في مصروفات المنزل

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن المرأة أو البنت عبر مراحل حياتها المختلفة هي في كنف رجل سواء أكانت أما أو بنتا أو أختا أو زوجة.



وأضاف مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "اسأل المفتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد،: "المرأة ليست مطالبة بأمورا كثيرة مثل الرجل.. فمثلا حال الزواج الرجل مطالب بالإنفاق والإعداد والمهر والتصداق والمرأة ليست مطالبة بشيء من ذلك حتى وإن كان لها الذمة الخاصة بها".

وتابع: "الزوجة ليست مجبرة على مساعدة الزوج في مصروفات المنزل، ولكن إن فعلت فهذا من طيب أصلها وحسن خلقها وهي محسنة وإن لم تفعل فليست مجبرة على ذلك".