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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عضو الطرق الصوفية يرد على المشككين في قدوم السيدة عائشة إلى مصر

مسجد السيدة عائشة
مسجد السيدة عائشة
أحمد سعيد

أكد الدكتور محمد أبو هاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن السيدة عائشة رضي الله عنها، حفيدة الإمام جعفر الصادق وابنة بيت النبوة، تعد نفحة من نفحات سيدنا رسول الله ﷺ التي أكرم الله بها مصر، حيث كانت محط رحال آل البيت الذين أحبهم المصريون وتعلقوا بهم عبر التاريخ. 

وأوضح عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن السيدة عائشة هي ابنة الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء، مشيرًا إلى أنها وُلدت عام 122هـ، في ظل حكم الدولة العباسية التي جاءت بعد سقوط الدولة الأموية، ورغم ادعائهم القرب من آل البيت، إلا أنهم كانوا أشد قسوة عليهم. 

وأشار إلى أن واحدة من أهم المعارك التي شهدت اضطهاد أهل البيت كانت معركة فخ، التي وقعت في مكة، حيث استشهد فيها عدد كبير منهم، وفر من نجا إلى مناطق مختلفة، وكان من بينهم السيدة عائشة التي جاءت إلى مصر برفقة ابن أخيها ابن عبد الله المحض، وهي شقيقة السيد إسحاق المؤتمن، زوج السيدة نفيسة رضي الله عنها. 

وأضاف أبو هاشم أن السيدة عائشة وصلت إلى مصر في أواخر عام 144هـ أو أوائل 145هـ، ولكن لم يمهلها القدر كثيرًا، حيث توفيت بعد أقل من عام، في بدايات العشرين من عمرها، دون أن تتزوج، ولذلك لُقبت بـ"عروس أهل البيت"، وقد دفنت في مقامها المعروف بسفح جبل المقطم، وهو المسجد الذي يحمل اسمها اليوم بمسجد السيدة عائشة، ويعد من أشهر المزارات التي يتبرك بها أهل مصر.

وأكد أن كتب التاريخ أثبتت وجود السيدة عائشة في مصر، رغم تشكيك البعض، مشيرًا إلى أن أهل مصر كانوا وما زالوا أشد الناس حبًا لـ آل البيت، وهذا ما جعلهم يفدون إلى مصر عبر العصور، لعلمهم بمودة أهلها الخاصة لهم، والتي تميزهم عن باقي الأمم. 

وشدد على أن مقامات آل البيت في مصر عامرة بالعلوم والقرآن الكريم والذكر، وفق مذهب أهل السنة والجماعة، مؤكدًا أن حب آل البيت هو امتداد لمحبة النبي ﷺ، والتي هي جزء من الإيمان، مستشهدًا بقوله ﷺ: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين". 

ودعا أن يديم الله محبة النبي ﷺ وآل بيته في قلوب المسلمين، وأن يكون هذا الحب سببًا في نيل الشفاعة يوم القيامة، مصداقًا لقوله ﷺ: "أنت مع من أحببت".

السيدة عائشة الطرق الصوفية آل البيت عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية حفيدة الإمام جعفر الصادق

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