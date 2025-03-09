القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينى وإصابة 3 برصاص قوات الاحتلال في الشجاعية

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، بـ: "استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين برصاص قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

وأفادت مصادر طبية حسب وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين من عائلة عبيد جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في حي الشجاعية.

وأطلقت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال النار على مواطنين في منطقة الزعفران شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأحد، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما يعد استمرارًا لانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن شهيدًا واثنين من المصابين وصلوا إلى مستشفى العربي الأهلي "المعمداني" بعد أن أصيبوا برصاص الاحتلال خلال تفقدهم لمنازلهم في حي الشجاعية.

كانت الاعتداءات الإسرائيلية في حي الشجاعية قد أسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين يومي الخميس والجمعة الماضيين.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، استشهد أكثر من 120 فلسطينيًا وأصيب المئات في هجمات لقوات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة.