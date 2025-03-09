80 باكو الحلقة 10 .. هدي الفتي تتشاجر مع دنيا ماهر وتفسخ خطوبتها

طرحت منصة شاهد vip ، ثاني حلقات مسلسل " 80 باكو " ، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين ابرزهم هدي المفتي وانتصار ، وذلك قبل طرحها تليفزيونيا ب 24 ساعة .

حملت الحلقة 10 العديد من الأحداث، ومنها نشوب مشاجرة كبيرة بين هدي المفتي ودنيا ماهر ، وقد اشعلت الاخيرة النار في الاولي عن طريق الخطأ ، ولكن العناية الالهية انقذتها .

فيما علمت بوسي “ هدي المفتي ” ان خطيبها تم النصب عليه في الاموال التي كانت تتدخرها ليه ، وهو ما جعله تفسخ خطوبتها معه .





فريق عمل مسلسل 80 باكو:



مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية



قصة مسلسل 80 باكو :



وتدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي ، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنية ، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، مما يخلق العديد من المواقف الكوميديا .