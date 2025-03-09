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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فريق تمريض مستشفى العاصمة الإدارية يتناولون الإفطار في أجواء رمضانية مميزة

فريق تمريض مستشفى العاصمة الإدارية
فريق تمريض مستشفى العاصمة الإدارية
محمد القاضي

قام الإعلامي هاني النحاس بجولة داخل مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقى فريق التمريض بالمستشفى وشاركهم وجبة الإفطار، في إطار تسليط الضوء على جهودهم ودورهم الإنساني في تقديم الرعاية الصحية.

وخلال برنامج ساعة فطار المذاع على قناة صدى البلد، أكد فريق التمريض أن عملهم لا يقتصر على تقديم الخدمات الصحية فحسب، بل يشمل أيضًا تقديم دعم نفسي وإنساني للمرضى، في ظل التزامهم برعاية المرضى وتخفيف معاناتهم.

كما أشار بعضهم إلى أن أجواء رمضان داخل المستشفى تجمعهم كأسرة واحدة، حيث يسعون إلى خلق أجواء روحانية مميزة للمرضى والعاملين على حد سواء.

وأوضح بعض أفراد الفريق أنهم يقضون أوقاتًا طويلة في المستشفى، خاصة المغتربين منهم، مما يجعل زملاء العمل بمثابة عائلة ثانية، مؤكدين على روح التعاون والتضامن بينهم.

هاني النحاس مستشفى العاصمة الإدارية الإفطار فريق تمريض مستشفى العاصمة الإدارية

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