من يتولى رئاسة امتحانات الثانوية العامة 2025؟| قرار عاجل الآن

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، بمهمة رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 قريباً لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي الدارسين في العام الدراسي الحالي 2024 / 2025.

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 قريباً

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إنه من المقرر إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 قريباً؛ حيث سيتم قريباً اعتماده رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت المصادر في تصريح خاص لموقع صدى البلد: أن اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لن يتم قبل عرضه ومناقشة تفاصيله على ممثلي اتحاد طلاب مدارس مصر للوصول إلى التصور النهائي قبل الاعتماد.

وشددت المصادر على حرص الوزارة على أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 مُرضيا لطلاب جميع الشعب (علمي علوم و علمي رياضة وأدبي) بحيث يتاح لجميع الطلاب الوقت الكافي للمراجعة قبل امتحان كل مادة.

امتحانات الثانوية العامة 2025.. موعد البداية

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي ونهائي، موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 لكل من الدور الأول و الدور الثاني.

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الأول اعتبارا من السبت 14 يونيو 2025 .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. تحذير عاجل

من جهتها، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم من الانسياق وراء أي نسخ غير رسمية يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الرسمي سيتم إعلانه في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع التأكيد على أن الوزارة غير مسئولة عن أي أخبار أو نسخ مغلوطة يتم تداولها بشكل غير رسمي عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.