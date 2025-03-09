قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر رمضان.. من الأكثر فوزا ؟
آخر موعد لتحويل الأموال مجانًا عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟
بأجر كامل .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي
رامز جلال يسخر من محمد رجب: عامل فيها ميل جيبسون
آخر صورة جمعتهما.. نهاية مأساوية للمهندسة فاطمة سلطان ووالدتها بالسعودية
من يتولى رئاسة امتحانات الثانوية العامة 2025؟| قرار عاجل الآن
أحمد الشرع : هناك محاولات لجر سوريا إلى حرب أهلية
مسلسل حكيم باشا الحلقة 9.. القبض على مصطفى شعبان
رد فعل مثير من محمد رجب بعد اكتشاف مقلب رامز جلال
أمراض تبيح الفطر.. هل الصداع وألم البطن منها؟ | الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة| صور
آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المؤتمر: يوم الشهيد سيظل نبراسًا يضيء الطريق للأجيال القادمة

أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر
أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر
ماجدة بدوى

قال أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر، اننا نحتفل اليوم بـ يوم الشهيد، هذه المناسبة الوطنية التي نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن .


وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، إن دماءهم الزكية التي روت أرضنا الطاهرة ستظل نبراسًا يضيء طريق الأجيال القادمة، ومصدر إلهام لمواصلة البناء والتقدم.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أننا نجدد العهد على السير على درب الوفاء لتضحياتهم، ونتقدم بأسمى آيات التقدير والاحترام لعائلات الشهداء الذين قدموا للوطن أغلى ما يملكون.


وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، اننا نؤكد التزامنا بالحفاظ على مكتسبات الوطن وحماية أمنه واستقراره، مستلهمين من بطولات الشهداء معاني التضحية والإخلاص.

من جانبها، أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة االوطن، أن احتفال مصر قيادة وحكومة وشعبا بذكري "يوم الشهيد" الذي يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام اعترافًا بالجميل وفضل شهدائنا العظماء علي الوطن ومقدراته، وإحياءً لذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.


وقالت نيفين حمدي في تصريحات صحفية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن تضحيات شهداءنا فخر وإعتزاز للامة العربية عامة وللمصريين خاصة، وأن يوم الشهيد محطة لاستذكار العطاءات المخلصة، ورد جزء من الجميل والوفاء لمن قدموا أنفسهم ودماءهم الطاهرة الزكية فداء للوطن، ودفاعا عن الأمة العربية والإسلامية في ميادين العزة والكرامة والشرف.

ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض

يُحيي المصريون يوم الشهيد في 9 مارس من كل عام، تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي استشهد أثناء تفقده القوات على جبهة القتال عام 1969 خلال حرب الاستنزاف.

 يعكس هذا اليوم تقدير مصر لتضحيات شهدائها الأبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن. يُعد يوم الشهيد مناسبة وطنية تُبرز قيم التضحية والفداء، ويُحتفل به بتنظيم فعاليات رسمية وشعبية، تشمل تكريم أسر الشهداء واستعراض بطولاتهم. يجسد هذا اليوم رسالة وفاء من الشعب المصري لشهدائه الأبطال، ويؤكد على أهمية دورهم في حماية أمن البلاد واستقرارها.

يوم الشهيد حزب المؤتمر الوطن طريق الأجيال القادمة درب الوفاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم وسط زميلاتها

رحيل موجع.. آخر ما قالته المهندسة فاطمة عبدالحليم قبل وفاتها بالسعودية

أحمد سيد زيزو

ناقد رياضي: والد زيزو وافق على عرض الأهلي وبانتظار التنفيذ

رئيس مجلس الوزراء

قرار جديد للحكومة عن مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج

الزمالك

5 غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي

أسعار السلع التموينية في مارس

رسميا| موعد صرف زيادة دعم بطاقة التموين رمضان 2025 .. وهذه قائمة الأسعار

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم

ماتوا في حادثة بالسعودية.. رحيل موجع للمهندسة فاطمة عبد الحليم ووالدتها

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم سلطان

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء لعمرة فماتت هي وأمها وشقيقها دخل العناية

وزير التربية والتعليم

يُرضي جميع الطلاب.. إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 قريبا

ترشيحاتنا

بوسي

بليسيه| بوسي تبهر متابعيها بإطلالة مميزة.. صور

كيف تعالجين طفلك من إدمان الهواتف؟

كيف تعالجين طفلك من إدمان الهواتف؟

المكسرات

المكسرات النيئة أم المحمصة: أيهما صحي أكثر؟

بالصور

مسلسل حكيم باشا الحلقة 9.. القبض على مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة| صور

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

فيها سم قاتل .. أضرار المشروبات الغازية بعد الإفطار

أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية

شهادة معاملة أطفال الحلقة 10 .. محمود حافظ يكشف سر صندوق ذهب عبد الرحيم غلاب لسما ابراهيم

محمود حافظ وسما ابراهيم
محمود حافظ وسما ابراهيم
محمود حافظ وسما ابراهيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة| صور

ميار الببلاوي

اتعملي سحر ودا سبب فشل زيجاتي .. ميار الببلاوي تكشف سرا لأول مرة

أحمد الفيشاوي

بهلس مع محمود حميدة وجربت كل أنواع المــخـــ درات.. أحمد الفيشاوي يكشف أسراره

ماهيتاب مختار مذيعه صدي البلد

بعد تراجع جميع الأعيرة أمس .. سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد