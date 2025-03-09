حزب المؤتمر: يوم الشهيد سيظل نبراسًا يضيء الطريق للأجيال القادمة

قال أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر، اننا نحتفل اليوم بـ يوم الشهيد، هذه المناسبة الوطنية التي نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن .



وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، إن دماءهم الزكية التي روت أرضنا الطاهرة ستظل نبراسًا يضيء طريق الأجيال القادمة، ومصدر إلهام لمواصلة البناء والتقدم.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أننا نجدد العهد على السير على درب الوفاء لتضحياتهم، ونتقدم بأسمى آيات التقدير والاحترام لعائلات الشهداء الذين قدموا للوطن أغلى ما يملكون.



وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، اننا نؤكد التزامنا بالحفاظ على مكتسبات الوطن وحماية أمنه واستقراره، مستلهمين من بطولات الشهداء معاني التضحية والإخلاص.

من جانبها، أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة االوطن، أن احتفال مصر قيادة وحكومة وشعبا بذكري "يوم الشهيد" الذي يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام اعترافًا بالجميل وفضل شهدائنا العظماء علي الوطن ومقدراته، وإحياءً لذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.



وقالت نيفين حمدي في تصريحات صحفية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن تضحيات شهداءنا فخر وإعتزاز للامة العربية عامة وللمصريين خاصة، وأن يوم الشهيد محطة لاستذكار العطاءات المخلصة، ورد جزء من الجميل والوفاء لمن قدموا أنفسهم ودماءهم الطاهرة الزكية فداء للوطن، ودفاعا عن الأمة العربية والإسلامية في ميادين العزة والكرامة والشرف.

ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض

يُحيي المصريون يوم الشهيد في 9 مارس من كل عام، تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي استشهد أثناء تفقده القوات على جبهة القتال عام 1969 خلال حرب الاستنزاف.

يعكس هذا اليوم تقدير مصر لتضحيات شهدائها الأبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن. يُعد يوم الشهيد مناسبة وطنية تُبرز قيم التضحية والفداء، ويُحتفل به بتنظيم فعاليات رسمية وشعبية، تشمل تكريم أسر الشهداء واستعراض بطولاتهم. يجسد هذا اليوم رسالة وفاء من الشعب المصري لشهدائه الأبطال، ويؤكد على أهمية دورهم في حماية أمن البلاد واستقرارها.