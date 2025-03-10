تحديثات جديدة لسيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2025 .. وهذا سعرها عالميًا| صور

تواصل ميتسوبيشي اليابانية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد تقديم السيارة اوتلاندر موديل 2025 بعدد من التحديثات، سواء كانت من الناحية الداخلية أو الخارجية، إبقاء على المفهوم الخاص بها من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

أبرز التجهيزات والتحديثات الداخلية للسيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2025

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2025 على نظام صوتي ترفيهي مكون من 8 مكبرات للفئة القياسية، و12 مكبر صوتي للفئات الاعلى تجهيزًا وتأتي هذه المكبرات من طراز YAMAHA، بالاضافة إلى وجود شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 12.3 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وفرش داخلي مصنوع من الجلد الرمادي أو البني، إلى جانب عدد من اللمسات العصرية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف قياسية تدعم الكثير من أوامر التحكم.

ميتسوبيشي اوتلاندر 2025

التحديثات الخارجية لسيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2025

تعزز السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2025 من تواجدها وسط الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث ترتكزعلى جنوط معدنية يتراوح قياسها بين 18 و20 بوصة، بتصميم هندسي متعدد الاضلاع، مع شبك أمامي محسن بإطلالة سوداء اللون، وعدد من اللمسات اللامعة بشكل عرض.

ميتسوبيشي اوتلاندر 2025

وتمتلك السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2025 مصابيح أمامية نحيفة وحادة المظهر، بالاضافة إلى مصابيح اخرى على جانبي المقدمة، وأقطاب ثنائية ناحية السقف، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، سبويلر رياضي مثبت أعلى الزجاج، وزودت السيارة بعواكس إضاءة خلفية، ومجموعة من حساسات الركن والحركة، وكاميرا للمتابعة تتصل بالشاشة الداخلية مع عدد من التقنيات التي تتعلق بالحماية والرفاهية أيضًا.

ميتسوبيشي اوتلاندر 2025

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2025

تحتفظ السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2025 بنفس قدراتها الفنية، حيث مازالت تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 184 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن متر، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء.