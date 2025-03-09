وكيل صحة كفر الشيخ يهنئ فوة المركزي لحصوله على المركز الأول في رعاية حديثي الولادة

قدم الدكتور محمد أبوالسعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، التهنئة الى إدارة مستشفى فوة المركزي التي حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة رعاية للأطفال حديثي الولادة ، في إنجاز يضاف إلى سجل النجاحات الطبية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بفضل الجهود الاستثنائية لفريق العمل بقيادة الدكتور محمد الفار مدير مستشفى فوة المركزي.



وتم تكريم مستشفى فوة المركزي، في إطار مؤتمر مكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات ، حيث تم تكريم الدكتور محمد الفار من قبل وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ، تقديرًا للجهود المبذولة في تقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لحديثي الولادة وضمان بيئة صحية آمنة لهم.



ويُعد هذا التكريم شهادة على الإخلاص والتفاني في خدمة المرضى، ودافعا لمزيد من العطاء والتميز في المجال الطبي.