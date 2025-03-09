طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل بخطوات سهولة

يتساءل العديد من المواطنين عن أفضل الطرق لسداد فاتورة الغاز المنزلي عبر الإنترنت أو الموبيل، بالإضافة إلى كيفية تسجيل قراءة الاستهلاك بشكل دقيق.

ويقدم “صدي البلد” أسهل الوسائل الإلكترونية التي تتيح لك دفع الفاتورة بسرعة وأمان دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

الدفع باستخدام البطاقة البنكية

يمكن سداد فاتورة الغاز عبر البطاقة البنكية من خلال موقع الشركة التابع لها العميل باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة.

- اختيار خدمة دفع الفاتورة باستخدام البطاقة البنكية.

- إدخال رقم الحساب الخاص بالعميل.

- الضغط على خيار الدفع بفيزا أو ماستر كارد.

- سيتم إرسال رسالة تأكيد من البنك عند إتمام العملية بنجاح.

الدفع من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول

تتيح شركات المحمول في مصر إمكانية سداد فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية الخاصة بها، وتشمل:

- فودافون كاش.

- أورانج موني.

- اتصالات كاش.

- وي باي.

يمكن للمستخدمين شحن المحفظة بالمبلغ المطلوب ثم سداد الفاتورة بكل سهولة من خلال تطبيق الشركة.

كيفية سداد فاتورة الغاز عبر تطبيقات الشركه

يمكنك الدفع بكل سهولة من خلال:

- زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الغاز التابع لها حسابك.

- استخدام المحافظ الإلكترونية مثل فون كاش (البنك الأهلي) أو BM Wallet (بنك مصر).

- الدفع عبر مواقع الدفع الإلكتروني مثل ماي فوري وجوميا باي.

- استخدام ماكينات نقاط البيع (POS) المنتشرة في المحال التجارية.

سهولة الدفع الإلكتروني توفر الوقت والجهد

توفر الطرق الإلكترونية حلا مرنا وآمنا لسداد فاتورة الغاز المنزلي، مما يساعد في توفير الوقت والجهد للمواطنين.

الدفع عبر ماكينات الدفع الإلكتروني (POS)

تعد ماكينات الدفع الإلكتروني خيارا مريحا وآمنا لسداد الفواتير عبر المحال التجارية المعتمدة.

خطوات الدفع عبر الماكينات:

1. الدخول إلى التطبيق المرتبط بالماكينة.

2. اختيار "مرافق عامة" من القائمة.

3. تحديد شركة الغاز التابعة لها الفاتورة.

4. اختيار دفع فاتورة واحدة أو أكثر.

5. إدخال رقم المشترك لإظهار قيمة الفاتورة.

6. إتمام الدفع واستلام إيصال تأكيد العملية.

اشهر ماكينات الدفع الإلكتروني المتاحة:

- فوري.

- مصاري.

- أمان.

- BEE.

- خدماتي.

- ضامن.

- إي فاينانس.

الدفع عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات

يمكن أيضا سداد الفاتورة إلكترونيا عبر مواقع الدفع الرسمية، ومنها:

- موقع ماي فوري (عبر التطبيق على "آب ستور" أو "بلاي ستور").

- جوميا باي (متاح عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق).

السداد عبر مكاتب البريد المصري

تتيح مكاتب البريد المصري إمكانية دفع الفواتير بسهولة خلال مواعيد العمل الرسمية، للعملاء غير القادريين عل استخدام الخدمات الألكترونيه.