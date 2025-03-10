قررت جهات التحقيق حبس المتهم بطعن زميله في عزبة النخل 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أدلى سائق توكتوك متهم بطعن زميله في عزبة النخل بالقاهرة، وإصابته بجروح طعنية باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بعين شمس.



وجاءت اعترافات المتهم، أن المجنى عليه طماع ويريد أن يحمل الركاب معه قبله وتعمد الحصول على تحميلة الركاب أكثر من مرة وعندما تحدث معه آثار غضبه ووبخه بالسب والشتائم، علي أثرها نشبت بينهما مشادة بالأيدي فأخرج من طيات ملابسه سلاح أبيض وطعنه لانه تعدي عليه بالضرب

تفاصيل الواقعة



تلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة عزبة النخل بدائرة قسم المرج وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين سائقي توكتوك، بسبب خلاف على أولوية التحميل، تطورت إلى مشاجرة أقدم خلالها الطرف الأول على تسديد طعنة إلى الطرف الثاني في الجانب الأيمن مما أدى إلى إصابته، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



