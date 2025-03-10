نجم الأهلي السابق يحذر كولر لهذا السبب في مباراة القمة

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن خوض الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مباراة القمة أمام الزمالك بثنائي في خط الهجوم سيؤثر على خط الوسط.



وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس»، ويذاع على قناة «etc»: «في حالة خوض كولر مباراة القمة بثنائي في خط الهجوم بجوار حسين الشحات وأشرف بن شرقي وخلفهم إمام عاشور، سيؤثر على وسط الملعب».



وأضاف: «الأفضل تواجد 3 لاعبين في وسط الملعب، من أجل امتلك الاستحواذ وعدم سيطرة الزمالك على المباراة، خاصة وأن الخماسي الأمامي لا يدافعون».

وعن جراديشار

قال:«هو أفضل اللاعبين في الفترة الماضية، وفي حالة عدم تسجيله يصنع أهداف، وهو الأفضل من وسام في الوقت الحالي، خاصة وأن أبوعلي، لم يستعيد مستواه بسبب بعده عن المباريات».

وشدد:«من الأفضل تواجد مهاجم وحيد في مباراة القمة، خاصة وأن وسام لم يستعيد مستواه حتى الأن، ولا يوجد انسجام بين ابوعلي وجراديشار، والأفضل اللعب بمهاجم واحد وملئ وسط الملعب، من أجل الضغط على لاعبي الزمالك».

وأضاف:«أهم ميزة في الزمالك في الفترة الأخير، بناء الهجمة بشكل جيد جدا من المناطق الدفاعية».