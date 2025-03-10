اجتماع مجمع كهنة إيبارشية المنيا بحضور الأنبا مكاريوس

عقد مجمع كهنة المنيا، أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة القديس مار مرقس (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية.

سر التوبة والاعتراف

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته عن "سر التوبة والاعتراف"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وكان نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، صلي قداس الأحد الثاني من الصوم الأربعيني المقدس (أحد التجربة)، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بقرية منشأة البديني، مركز إهناسيا، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.