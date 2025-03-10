تامر فرج: لا أؤمن بالألقاب والفنان لا يمنح نفسه لقب محبوب الجمهور

أكد الفنان تامر فرج، أن إطلاق الألقاب على الفنانين ليس بالأمر الجديد، بل هو تقليد قديم ممتد منذ سنوات طويلة، لكنه يرى أن مواقع التواصل الاجتماعي زادت من تأثير هذه الظاهرة بشكل مبالغ فيه، واصفًا إياها بـ”الكارثة”.

وفي لقاءه مع برنامج “بوم شوت” على قناة “صدى البلد”، أشار فرج إلى أنه لو كانت مواقع التواصل الاجتماعي موجودة في زمن نبيلة عبيد ونادية الجندي، لاندلعت بينهما حرب إعلامية شديدة بسبب المنافسة القوية بينهما.

وعلى الرغم من أن لكل فنان الحق في اختيار لقب لنفسه، شدد فرج على أن لقب “محبوب الجمهور” أو “ممثل الشعب” لا يمكن لأي فنان أن يمنحه لنفسه، بل يجب أن يأتي من الجمهور نفسه. كما أبدى استياءه من فكرة الألقاب الفنية عمومًا، خاصة مصطلح “النجم”، موضحًا أنه يرفض أن يُطلق عليه هذا اللقب عندما يشارك بالغناء في المناسبات، لأنه لا يرى نفسه نجمًا بعد، بل يعتبر نفسه فقط “فنانًا أو ممثلًا”.

الاعمال الفنية

وكان قد عبر الفنان تامر فرج عن حزنه بسبب قلة الأعمال الفنية التي تعرض عليه خلال الفترة، الأمر الذي جعله يكتب منشورا عبر حسابه على "فيس بوك" بسبب ذلك.

وكتب الفنان تامر فرج: ابيع نفسى فرصه للمنتجين والمخرجين للبيع او للايجار وسيم مجتهد شوجر دادى يمثل بثلاث لغات كواليس فابريقه ، ممثل محترف يصلح لجميع الاغراض (كوميدى/تراجيدى/اجتماعى/ اغراء/خيال علمى) للمعاينه والاستعلام

مع ادمن الصفحه

وقال تامر فرج في تصريحات خاصة لـ موقع"صدى البلد": "قلة الأعمال هذه حقيقة لكن لا اشتكى مطلقا.. الشكوى لله فقط وانا راضى بحكمه ومنتظر فرجه".



وتابع: "أنا لا اشتكى للناس.. وكتبت ذلك لافضفض بس و بهزر مع متابعينى بطريقة ساخرة كعادتي".

يذكر أن كانت قد نشرت رانيا هاشم زوجة الفنان تامر فرج صورة لزوجها داخل مستشفى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقالت رانيا هاشم : يا رب.

كشف الفنان تامر فرج في تصريحات سابقة لصدي البلد أنه سوف يحضغ لعملية المراره و أنه خرج من المستشفى في الطريق للطبيب لتحديد ميعاد العملي.