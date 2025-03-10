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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أحداث الدقهلية.. مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم بجمصة.. وحريق بمصنع طوب بميت غمر

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

شهدت محافظة الدقهلية خلال الساعات الماضية أحداثا عديدة ومتنوعة، ويستعرض موقع “صدى البلد” أبرز الأخبار. 


محافظ الدقهليه يتفقد ديوان حي غرب المنصوره

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ديوان رئاسة حي غرب المنصورة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من الادارات المختلفة .

محافظ الدقهليه يتفقد منافذ بيع السلع من الخضروات والفاكهة.


تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  منافذ بيع السلع من الخضروات والفاكهة أمام حي شرق المنصورة، حيث أشاد بجودة المعروضات والأسعار المناسبة التي تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا على أهمية استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل الأهالي.

انطلاق قافله سيارات بيع اللحوم المدعومه بمركز المنصوره


أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة اليوم الاحد، بمركزي المنصورة والكردي، وتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيه للكيلو، تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

مصرع شخص وإصابة آخرين بجمصة

لقى شخص مصرعه وأصيب  اثنين  جراء تصادم سيارة شرطة و أتوبيس على طريق جمصة الدولي أمام قطاع الشهيد أحمد حجازي لقوات الأمن المركزي بمحافظة الدقهلية.حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة شرطة وأتوبيس علي طريق جمصة الدولي أمام الامن المركزي.

حريق كبير بمصنع طوب بميت غمر

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير، داخل مصنع صقر بكفر سرنجا بميت غمر؛ حيث احترقت الماكينات بأكملها عقب الحريق.

الدقهلية ميت غمر جمصه قافلة المنصوره

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