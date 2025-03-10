حلم كل أهلاوي.. عمرو الدردير يثير غضب الجماهير بصورة زيزو

نشر الناقد الرياضي عمرو الدردير صورة للاعب الزمالك أحمد سيد زيزو بملابس الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلق الدرديري علي الصورة كاتبا: حلم كل أهلاوي.

وكان قد أعرب عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن استغرابه الشديد من المطالب المالية الخاصة بتجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو" جناح نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة "مفزعة ولا تناسب الكرة المصرية".

تصريحات القيعي حول زيزو ومستقبل الزمالك



وفي حديثه عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الأحد، قال القيعي: "ليس من حقي التدخل في أمور الزمالك، لكن إذا كانت هناك فجوة كبيرة بين النادي واللاعب في التفاوض، فمن الأفضل أن يستفيد النادي ماليًا قبل دخول اللاعب موسمه الأخير".