قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة تتجه لترحيل مؤيدي حماس وإلغاء إقاماتهم وتأشيراتهم
كنت برقص بفلوسي.. مصطفى يونس يكشف أسرار أول بطولة إفريقية في تاريخ الأهلي
اختراق خطير لمنصة 1inch.. استعادة 5 ملايين دولار بعد مفاوضات مع المخترق
شوبير: هذه هي القصة الحقيقية لإعارة الشيبي وإبراهيم عادل لـ الأهلي
أفضل سورة قبل صلاة الفجر للرزق واستجابة الدعاء في رمضان
أخوها في غيبوبة والدفنة تنتظر أمير مكة.. نهاية حزينة للمهندسة فاطمة سلطان ووالدتها
اجتماعات مرتقبة في السعودية بين روسيا وأوكرانيا
مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين
اعتراض طائرة انتهكت المجال الجوي فوق منتجع ترامب في فلوريدا
ترامب: الرسوم الجمركية ستجعلنا أغنياء ولا نعرف كيف ننفق كل هذه الأموال
مصري أم أجنبي؟.. اتحاد الكرة يستقر على اسم حكم قمة الزمالك والأهلي
هل وقع للأهلي؟.. زيزو ينهي اتفاقه مع أحد الأندية المشاركة بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلم كل أهلاوي.. عمرو الدردير يثير غضب الجماهير بصورة زيزو

زيزو
زيزو
ميرنا محمود

نشر الناقد الرياضي عمرو الدردير صورة للاعب الزمالك أحمد سيد زيزو  بملابس الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلق الدرديري علي الصورة كاتبا: حلم كل أهلاوي.

وكان قد أعرب عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن استغرابه الشديد من المطالب المالية الخاصة بتجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو" جناح نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة "مفزعة ولا تناسب الكرة المصرية".

تصريحات القيعي حول زيزو ومستقبل الزمالك


وفي حديثه عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الأحد، قال القيعي: "ليس من حقي التدخل في أمور الزمالك، لكن إذا كانت هناك فجوة كبيرة بين النادي واللاعب في التفاوض، فمن الأفضل أن يستفيد النادي ماليًا قبل دخول اللاعب موسمه الأخير".

زيزو انتقال زيزو للاهلي عمرو الدرديري جماهير الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد الموجة القاسية.. ماذا يحدث في طقس الغد؟

ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد الموجة القاسية.. ماذا يحدث في طقس الغد؟

أسعار السلع التموينية في مارس

رسميا| موعد صرف زيادة دعم بطاقة التموين رمضان 2025 .. وهذه قائمة الأسعار

رئيس مجلس الوزراء

قرار جديد للحكومة عن مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج

بأجر كامل.. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي

بأجر كامل .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم سلطان

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء لعمرة فماتت هي وأمها وشقيقها دخل العناية

خلال ساعات.. بشرى سارة بشأن زيادة التموين رسميًا

خلال ساعات.. بشرى سارة بشأن زيادة التموين رسميًا

حالة الطقس

الحرارة هتوصل 30| موعد نهاية الشتاء وأمشير ..ومفاجآة عن طقس آخر رمضان

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

فتاة تسأل: لو حطيت صورة شخص ميت على موبايلي هل كده بيتعذب؟ علي جمعة يجيب

ترشيحاتنا

رئيس جامعة عين شمس

مقترحات لتعديل الاشتراك في صندوق الرعاية الطبية بجامعة عين شمس

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة لحصولها على شهادة الأيزو 26000 للمسئولية المجتمعية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة إيبارشية 6 أكتوبر وأسرهم

بالصور

مسلسل الكابتن الحلقة 10.. نحس طاطا يفسد كتب كتاب حسام

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

ظهور خاص للراحل صالح العويل فى الحلقة التاسعة من مسلسل جودر2

ياسر جلال وصالح العويل
ياسر جلال وصالح العويل
ياسر جلال وصالح العويل

مسلسل جودر2 الحلقة9.. تارا عماد تسرق جواب عمها وتعطيه لـ نور

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

هل ينخدع أحمد عبد الوهاب في حبه لمريم الخشت في مسلسل كامل العدد ++؟

أحمد عبد الوهاب ومريم الخشت
أحمد عبد الوهاب ومريم الخشت
أحمد عبد الوهاب ومريم الخشت

فيديو

تامر حسني ومي عز الدين

أغلى الناس.. تامر حسني يوجه رسالة لمي عز الدين بسبب قلبي ومفتاحه‎

شادي شامل

شادي شامل يثير الجدل بتصريحاته عن الحجاب والالتزام الديني في رمضان

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة| صور

ميار الببلاوي

اتعملي سحر ودا سبب فشل زيجاتي .. ميار الببلاوي تكشف سرا لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد