عروض مغرية بالدولار.. إعلامي ينفي جلوس والد زيزو مع مسئولي الأهلي

كشف الإعلامي والناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، حقيقة جلسة والد زيزو لاعب الزمالك مع مسئولي الأهلي للتفاوض.

وقال عبد الباسط في فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “والد زيزو مقعدش مع مسئولي الأهلي، ولكن كارت الأهلي مطروح بقوة على اللاعب”.

وأضاف: “زيزو عنده عروض مع فرق اخرى هتشارك في كأس العالم للأندية بقيمة مغرية وبالدولار”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الاهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

استعدادات الزمالك لمباراة القمة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة عقب فوزهم على مودرن سبورت بنتيجة (2-1) في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ليضرب الفريق موعدًا مع سموحة في ربع النهائي.

قرر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية بعد المباراة، نظرًا لامتداد اللقاء إلى الأشواط الإضافية، مما قد يؤدي إلى إرهاق الفريق قبل مواجهة القمة أمام الأهلي.

من المتوقع أن يتضمن مران اليوم بعض التدريبات الاستشفائية، خاصة للاعبين الذين شاركوا في المباراة حتى نهايتها، وذلك لضمان جاهزية جميع العناصر قبل اللقاء المرتقب، مع العمل على تفادي الإصابات أو الإجهاد.

فرض بيسيرو حظرًا إعلاميًا على لاعبي الزمالك، ومنعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتأثر تركيزهم قبل المباراة المهمة. كما شدد على أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري.

أكد بيسيرو للاعبين أن المنافسة على لقب الدوري لا تزال قائمة، محذرًا من الاستسلام لفكرة ضياع اللقب.

وأوضح أن الفوز على الأهلي في مباراة القمة يعادل “ست نقاط”، مما يعزز آمال الفريق الأبيض في الاستمرار بالمنافسة حتى النهاية.