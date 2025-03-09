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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استبعاد نجمي الأهلي من معسكر القمة.. أحمد حسن يصدم جماهير القلعة الحمراء

أحمد حسن
أحمد حسن
سارة عبد الله

فجر الإعلامي الرياضي أحمد حسن، خبر صادم لجماهير النادي الأهلي بشأن غياب نجمي الفريق عن مباراة الزمالك بقمة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “استبعاد أفشة وياسر إبراهيم من معسكر الأهلي لمباراة القمة”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة  الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

دول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري 

وحدّدت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس  ٩.٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت  الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو  ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

تركيز الأهلي على القمة قبل حسم ملف التجديد

قرر مسؤولو الأهلي تأجيل مناقشة ملف تمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء مباراة الزمالك، بهدف الحفاظ على تركيز الفريق. وتعد المواجهة المقبلة أمام الزمالك ذات أهمية كبيرة في صراع التتويج بالدوري، حيث يسعى المارد الأحمر لحصد نقاطها الثلاث لمواصلة المنافسة.

الأهلي يفتتح مشواره في الدور الثاني

ويفتتح الأهلي مشواره في الدور الثاني من الدوري بمواجهة الزمالك، حيث يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على طلائع الجيش بهدف.

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