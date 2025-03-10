هيفاء وهبي تخطف الأنظار بعباية رمضانية

نشرت الفنانة هيفاء وهبي ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتألقت هيفاء وهبي ، فى الصور بإطلالة رمضانية ملفتة مرتدية عباية باللون السيمون، كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها، ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة، وتركت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.