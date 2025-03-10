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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنجي كيوان تعترف بحبها لكريم فهمي في وتقابل حبيب

وتقابل حبيب
وتقابل حبيب
شروق سلامة

كشفت كاريمان العسكري، التي تجسد شخصيتها إنجي كيوان، عن مشاعرها تجاه فارس أبو العزم (كريم فهمي) خلال حديثها مع شقيقتها رقية العسكري (نيكول سابا)، وذلك في أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل الرمضاني “وتقابل حبيب”، بطولة ياسمين عبد العزيز.

شهدت الحلقات السابقة حالة من الانسجام الواضح بين كاريمان وفارس منذ لقائهما الأول بعد عودتها من نيويورك، حيث قال لها فارس: “ابعدي عني علشان انتي جامدة”، ورغم أن فارس كان متزوجًا حينها، إلا أن وفاة زوجته فتحت باب الأمل أمام كاريمان لتطور علاقتهما.

لكن الأمور لن تكون سهلة، إذ تواجه كاريمان منافسة شرسة من فرح (بسنت شوقي)، شقيقة ليل (ياسمين عبد العزيز)، التي تحمل مشاعر تجاه فارس وتسعى للتقرب منه، كما يبدو أن ليل نفسها قد تصبح منافسًا غير متوقع لكاريمان، خاصة مع تزايد التقارب بينها وبين فارس.

يذكر أن هذا العمل هو التعاون الأول بين إنجي كيوان وياسمين عبد العزيز في الدراما الرمضانية.

“وتقابل حبيب” مسلسل اجتماعي رومانسي، تدور أحداثه حول ليل (ياسمين عبد العزيز) التي تواجه صدمة زواج زوجها يوسف (خالد سليم) من امرأة أخرى سرًا، فتقرر الانفصال عنه، لكنها تجد نفسها غارقة في قصة حب مع شقيقه فارس، مما يضعها في معركة عاطفية معقدة، تتشابك مع كشفها لجوانب إجرامية في حياة الزوجة الثانية.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، محمود ياسين جونيور، بدرية طلبة، وإيمان السيد

نيكول سابا وتقابل حبيب إنجي كيوان

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