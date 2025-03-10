استمرار انقطاع الكهرباء عن 200 ألف منزل باستراليا بعد مرور إعصار ألفريد

تعمل شركات الكهرباء في استراليا، اليوم الإثنين على إعادة الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 200 ألف منزل وشركة في شرق البلاد، بعد أن ضربت العاصفة “ألفريد” البلاد قبل يومين.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" أن نحو 194 ألف منزل وشركة لازالوا في الظلام ب"كوينزلاند" و10 آلاف أخرى في نيو ساوث ويلز. وفي اليوم السابق، بلغت الأرقام 310 آلاف و16 ألف أسرة في الولايتين على التوالي.

وتسببت العاصفة ألفريد في هطول أمطار غزيرة على المنطقة، ما تسبب في ارتفاع منسوب مياه الأنهار على طول 400 كيلومتر من الساحل في كوينزلاند، ونيوساوث ويلز، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات واسعة النطاق من الفيضانات.

