الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء

كشفت قناة إكسترا نيوز، أن هيئة الأرصاد الجوية، قالت إن طقس اليوم مائل للدفء نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وأن درجات الحرارة المتوقعة على: القاهرة 25/ 14، الإسكندرية 24/ 13، مطروح 24/ 12، قنا 28/ 14، أسوان 29/ 15.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقي ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من 0.75 متر إلى 1.25 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الإدارية 26 12

6 أكتوبر 25 12

بنهــــا 25 14

دمنهور 24 14

وادي النطرون 25 13

كفر الشيخ 24 13

المنصورة 24 14

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 25 14

طنطا 25 14

دمياط 23 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 24 12

السويس 24 13

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 25 13

نخل 22 08

كاترين 18 06

الطور 24 15

طابا 23 11

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 24 13

العلمين الجديدة 23 12

مطروح 24 12

السلوم 24 13

سيوة 26 12

رأس غارب 25 16

الغردقة 26 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 27 16

حلايب 24 18

أبو رماد 26 15

رأس حدربة 24 18

الفيوم 25 13

بني سويف 25 12

المنيا 26 10

أسيوط 27 11

سوهاج 27 12

قنا 28 14

الأقصر 29 14

أسوان 29 15

الوادي الجديد 28 14

أبوسمبل 29 15



