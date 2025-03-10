رشا مجدي تكشف آخر استعدادات الأهلي والزمالك لمباراة القمة

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن مباراة القمة ينتظرها عدد كبير من الجماهير، وأن مباراة القمة يكون لها طبيعة خاصة واستعداد من كل فريق.

وأضافت مجدي، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك يستبعد مصطفى شلبي لاعب الفريق، وتم توقيع غرامة عليه من قبل المدير الفني للفريق.

رامي ربيعة ومصطفى العش

ولفتت إلى أن كولر المدير الفني للأهلي، يفاضل بين رامي ربيعة ومصطفى العش، لكي يكون قلب الدفاع بجوار اللاعب أحمد داش.

وزف الإعلامي أحمد شوبير بشرى سارة للجماهير بشأن مباراة القمة عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: ‏من مصادر خاصة رابطة الأندية علي أتم الاستعداد لاستقدام طاقم أحنبي لمباراة القمة وتحمل كافة التكاليف، الكرة الآن في ملعب اتحاد الكرة.

مباراة القمة



ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلى فى دوري نايل



ويلتقي الزمالك مع الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الاولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.