كشف الإعلامي مينا ماهر، عن ترشيح لاعب الزمالك صلاح مصدق للانضمام لقائمة منتخب المغرب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر: موقع البطولة المغربي - صلاح مصدق لاعب الزمالك مرشح للانضمام لقائمة منتخب المغرب في أجندة مارس وعلى طاولة وليد الركراكي .

مباراة الزمالك القادمة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق مساء أمس، في أحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعدادا للقاء القمة.