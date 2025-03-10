فتحي سند: زيزو لاحيروح الأهلي ولا حيقعد في الزمالك

أثار الناقد الرياضي فتحي سند الجدل بشأن مصير أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، في ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

وكتب فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك: زيزو لاحيروح الاهلى ولا حيقعد فى الزمالك.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك في يونيو المقبل، ويحق للاعب الاتفاق مع أي نادٍ، والانتقال لصفوفه بصورة رسمية بداية من الموسم المقبل"



ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلي فى دوري نايل

ويلتقي الزمالك مع الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الاولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي بدوري نايل

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلى فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.

يتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، في حين يعتلي بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.