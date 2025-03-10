استعانوا بأغانيه دون الإشارة له.. القصة الكاملة لأزمة ولاد الشمس مع بنات أحمد فؤاد نجم

تسبب مسلسل ولاد الشمس فى حالة من الجدل الواسع بسبب الاستعانة ببعض الأغانى القديمة دون الإشارة الى أصحابها مما دفع البعض إلى توجيه بعض اللوم والعتاب لصناع العمل ولعل من أبرز هؤلاء نوارة نجم وشقيقتها شوشيت حمدي.

سبب الخلاف بين صناع ولاد الشمس وبنات أحمد فؤاد نجم

وكان هناك عدد من الأغاني التي تم استعانة بها، سواء في مشاهد لـ"بابا ماجد" الذي يقدم دوره الفنان محمود حميدة وهو يستمع لهذه الأغاني، أو مشهد رقص "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي، أو حتى مشاهد غناء "قطايف" معتز هشام مع الأطفال في الملجأ.

تعليق شوشيت حمدي على ازمة ولاد الشمس

وقالت شوشيت حمدي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا : هم مسلسل ولاد الشمس واخدين شغل أبويا ولا حتى قايلين اسمه ليه؟ واخدين "إذا الشمس غرقت" مرتين وبقرة حاحا، طبعا مكلموناش أصلا يستأذنونا، بس طب على الأقل الأغاني دي لها صاحب مش تراث مجهول المؤلف.

تعليق نوارة نجم على أزمة ولاد الشمس

بينما نوارة نجم عبرت عن غضبها قائلة فى تصريحات صحفية : كان في مسلسل حلو جدا كنت بتابعه اسمه ولاد الشمس، لقيت إنهم في الحلقة الأولى استخدموا أغنية إذا الشمس غرقت بصوت الشيخ إمام، وتوقعت إنهم أكيد مش هيحطوا اسمه في التتر، بس على الأقل هيدوا أبويا حقه الأدبي، ويذكروا في جملة في حوار إن ده أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام.

وأضافت نوارة نجم : بعد شوية لقيتهم استخدموا قصيدة حاحا من غير لحن الشيخ إمام في مشهد معمول حلو جدا، وبعدها واحد من الأولاد الأيتام بيغني إذا الشمس غرقت، كل ده وأنا منتظرة يدوا أبويا حقه الأدبي أنا مطلبتش حاجة، خصوصا إن السيناريو ذكر كل الناس إلا أحمد فؤاد نجم، اللي قوم عليه 3 مشاهد وأنا اتقهرت وزعلت وصعب علي أبويا، لأنه عاش حياته يكتب الكلام ده ويدفع ثمنه، ولما يموت يؤكل وينكر، مش بقول ولاد الشمس سرقوا لكن بخسوه حقه الأدبي.

قصة وأبطال مسلسل ولاد الشمس

المسلسل تدور أحداثه حول مجموعة من الأيتام الشباب يقررون التمرد على حياتهم القاسية داخل الدار بقيادة ولعة ومفتاح، خاصة بعد أن أجبرهم مدير الدار على السرقة والنصب، ويعلن عليهم الحرب بعد ذلك، فيحاولون التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره. من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، ويشارك في بطولته أحمد مالك، طه الدسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، ودنيا ماهر.