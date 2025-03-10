بالشاي والبصل .. طرق علاج الشيب نهائيا

يعاني الكثير من الشيب المبكر ولذلك يمكن أن تعتمد على العلاجات الفعالة للشعر الرمادي والتي حققت نتائج إيجابية للعديد من الأفراد.

لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية لوقف الشعر الرمادي، فإليك أبرز وصفات هندية للتخلص من الشعر الأبيض.

1. زيت الأملا

يعد استخدام الأملا طريقة طبيعية رائعة لتغطية الشعر الرمادي. تشتهر الأملا بمحتواها العالي من فيتامين سي، الذي يعزز تصبغ الشعر ويمنع الشيب المبكر. يمكنك إما تدليك فروة رأسك بزيت الأملا أو عمل قناع للشعر باستخدام مسحوق الأملا المخلوط بالماء أو مكونات مغذية أخرى.

2. زيت الشعر بأوراق الكاري

تحتوي أوراق الكاري على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والبروتينات التي تساعد على استعادة إنتاج الميلانين في بصيلات الشعر، وبالتالي الحد من الشيب المبكر. كما أنها توفر طرقًا طبيعية فعالة لتلوين الشعر الرمادي. يمكنك تحضير زيت للشعر منزلي الصنع عن طريق نقع أوراق الكاري في زيت جوز الهند أو زيت السمسم وتطبيقه بانتظام على فروة رأسك.

3. شطف الشاي الأسود

يحتوي الشاي الأسود على مضادات الأكسدة والكافيين التي تساعد على تغميق لون الشعر وإخفاء الخصلات الرمادية. قومي بغلي كوب قوي من الشاي الأسود واتركيه حتى يبرد واستخدميه كغسول نهائي بعد غسل الشعر بالشامبو. اتركيه على شعرك لبضع دقائق قبل شطفه بالماء.

4. علاج عصير البصل

يحتوي عصير البصل على إنزيمات الكاتالاز التي قد تساعد في علاج الشعر الرمادي الناتج عن الإجهاد التأكسدي. يعد استخدام البصل أفضل علاج للشعر الرمادي. امزجي عصير البصل أو استخرجيه وضعيه مباشرة على فروة رأسك. اتركيه لمدة 30 دقيقة تقريبًا قبل شطفه جيدًا بشامبو خفيف.

5. قناع الحناء للشعر

الحناء هي صبغة طبيعية . وبصرف النظر عن تلوين الشعر، تعمل الحناء أيضًا على تقوية وتغذية جذع الشعر، وتعزيز صحة الشعر بشكل عام. حضري عجينة الحناء عن طريق خلط مسحوق الحناء بالماء أو مكونات طبيعية أخرى ووضعها على شعرك.

اتركيها لبضع ساعات قبل شطفها بالماء.