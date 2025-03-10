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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب ناصر منسي عن قمة الزمالك والأهلي.. وحلول ثلاثية أمام بيسيرو لسد الفراغ

ناصر منسي
ناصر منسي
حمزة شعيب

في ظل استعدادات نادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في لقاء القمة رقم 130، المُقرر إقامته التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري NILE، تأكدت الأخبار المُحزنة بغياب ناصر منسي، مهاجم الفريق وثاني هدافي الدوري هذا الموسم، عن هذه المواجهة الحاسمة.

غياب ناصر منسي عن مباراة القمة 

يأتي غياب ناصر منسي نتيجة معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، والتي لم تسمح له بالتعافي بشكل كامل حتى الآن. ويُعد غياب المهاجم المصري ضربة قوية للفريق، خاصة في مواجهة كبيرة مثل لقاء القمة، حيث يُعتبر منسي أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة الزمالك الهجومية.

ثلاثة حلول أمام بيسيرو لتعويض الغياب

ووفقا لما علمه صدي البلد،  فأن المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو يمتلك ثلاثة خيارات لتعويض غياب ناصر منسي:

الاعتماد على سيف الدين الجزيري: قد يلجأ بيسيرو إلى المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري كبديل أساسي في مركز الهجوم، حيث يتمتع الجزيري بخبرة كبيرة وقدرة على صناعة الأهداف وتسجيلها.

منح الفرصة لـ حسام أشرف: الحل الثاني يتمثل في الاعتماد على المهاجم الشاب حسام أشرف، الذي قد يحصل على فرصة لإثبات نفسه في مواجهة كبيرة مثل قمة الأهلي والزمالك.

تحرير أحمد مصطفى "زيزو": الخيار الثالث هو منح الحرية للاعب أحمد مصطفى "زيزو" للعب كرأس حربة صريح، حيث يتمتع زيزو بمهارات فنية وقدرة على التحرك في مناطق التهديف.

الزمالك والأهلي.. صراع على الصدارة

يذكر أن الزمالك يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري NILE برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة. ويُعد هذا اللقاء فرصة للزمالك لتقليص الفارق مع الأهلي والمنافسة على صدارة الدوري، خاصة في مرحلة التتويج الحاسمة.

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