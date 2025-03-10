3 أزمات في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

يستعد الجمهور المصري لمواجهة تاريخيه مرتقبة بين الأهلي والزمالك في قمة بطولة الدوري، تحت أنظار بيراميدز متصدر الترتيب في الموسم الحالي.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور النهائي لبطولة الدوري.

ترتيب الدوري

ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة فيما جاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة بينما الزمالك الثالث برصيد 32 نقطة.

ورطة بيسيرو

ويعاني الزمالك من أزمات كثيرة في الفترة الأخيرة أخرها استبعاد مصطفي شلبي من المشاركة مع الفريق في مباراة القمة بسبب غضبه لاستبداله في مباراة مودرن سبورت ومغادرته الملعب.

ومازال العقد الجديد لـ زيزو هو الشغل الشاغل للجنة التخطيط في الفترة الحالي داخل الزمالك ومع ذلك سيشارك زيزو بشكل أساسي مع بيسيرو.

وابتعد ناصر منسي عن المشاركة في المباراة بسبب الإصابة وبالتالي سيشارك سيف الجزيري كمهاجم أساسي للزمالك خلال القمة.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: الونش - حسام عبدالمجيد - صلاح مصدق.

الوسط: عمر جابر - دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد - بنتايك.

الهجوم: زيزو - سيف الدين الجزيري.