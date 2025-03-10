اتحاد التجديف يضيف سباقات جديدة للبراعم وذوي الهمم في بطولتي كأس مصر والجمهورية

أعلن الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، اعتماد إضافة سباقات جديدة ضمن منافسات الموسم الحالي 2024 /2025، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة الاتحاد بتاريخ 18 فبراير 2025.

تتضمن التعديلات الجديدة إدراج سباقات الزوجي المزدوج المجداف (برعمات تحت 14 سنة) والرباعي يوليتا (برعمات تحت 14 سنة)، وذلك خلال بطولتي كأس مصر وبطولة الجمهورية، بالإضافة إلى سباقين لفئة ذوي الهمم (Pr2 - Pr3) للرجال والسيدات، بهدف إتاحة فرص أوسع للمشاركة وتعزيز المنافسة في البطولات المحلية.

وفي هذا السياق، صرح اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، بأن هذه الإضافات تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لدعم مختلف الفئات العمرية والقدرات الخاصة، بما يسهم في رفع مستوى التجديف المصري وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الرياضيين لخوض المنافسات الرسمية.