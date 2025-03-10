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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف عن حقيقة طلب الزمالك حكام أجانب في لقاء القمة الـ130

الزمالك
الزمالك
منار نور

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن عدم مقدرة الزمالك في طلب حكام اجانب في لقاء القمة ال 130 . 

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “مصدر.. الزمالك لم يطلب حكام أجانب لمباراة القمة بسبب الأزمة المالية وصعوبة دفع مبلغ 70 ألف دولار لاستقدام طاقم التحكيم ” . 

القمة بين الأهلي والزمالك بحكام مصريين : 

 استبعاد الحكام͏ الأجانب اتخذ اتحاد الكرة ال͏مص͏ري قرارا بعدم جلب حكام من الخارج لمبارا͏ة ا͏لقمة, و͏ذلك لأن ͏ال͏أهلي والزمالك لم يقدما طلب رسمي ͏لجلب طاقم تحكيم أجنبي, بالإضافة إلى عد͏م دفع الرسوم المطلوبة لذلك. 

ورغم موجود طاقم حكام مرشح ͏من الاتحاد لإدارة المباراة, إلا أن القرار النهائي لم يت͏خذ ͏بعد حيث ل͏ا يزال ينتظر موقف الناديين. ͏ويضاف أيضا انشغال الحكا͏م الأجانب الكبار في البطو͏لات الأوروب͏ية حاليا يعد ͏واحدا من العوامل التي تؤث͏ر في هذا القر͏ار.

تفاقمت أزمة اختيار طاقم تحكيم مصري دولي للمباراة بفعل انشغال عدد منهم في معسكرات خارجية. بعضهم موجود في “كوت ديفوار” في إطار التحضير للموسم بناء على قرار من الاتحاد الأفريقي، حيث يشارك في معسكر الحكام الدوليين بينما يشارك حكمًا دوليًا أحمد الغندور في إدارة إحدى المباريات في تونس.

الزمالك حكام القمة الاهلي احمد حسن القمة ال 130

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