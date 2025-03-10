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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأقل سعر .. سيارة MG مستعملة موديل 2021 فبريكا بالكامل

إم جي 5
إم جي 5
صبري طلبه

قدمت MG الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق المصري، ومنها النسخة إم جي 5، والتي تعد من أرخص السيارات التي طرحت في مصر، وقدمت هذه السيارة عبر باقة من التجهيزات والفئات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان.

القدرات الفنية لمحرك السيارة إم جي 5

تعتمد السيارة إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن متر، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

إم جي 5

تسارع السيارة إم جي 5 

بفضل القدرات الفنية للسيارة إم جي 5 تستطيع التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12.5 ثانية.

تجهيزات السيارة إم جي 5 

تضم السيارة إم جي 5 عدد كبير من التجهيزات منها، شاشة عرض قياس 8 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية وتطبيقات ابل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية.

إم جي 5

زودت السيارة إم جي 5 بتجهيزات أخرى، أبرزها فتحة سقف، ونظام صوتي ترفيهي مميز، جنوط رياضية، وسائد هوائية متقدمة، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني، حساسات ركن خلفية، كاميرا 360 درجة، مرايات جانبية كهربائية.

سعر السيارة إم جي 5 موديل 2021 في سوق المستعمل 

ظهرت السيارة إم جي 5 موديل 2021 في السوق المصري للسيارات المستعمة بسعر يبلغ 720 ألف جنيه، ضمن فئات لاكجري عالية التجهيزات، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

وننصح دومًا المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الهيكل الداخلي والخارجي، بالاضافة إلى أهمية متابعة الحالة الفنية والميكانيكية، ومراجعة متوسط أسعار السيارة.

سوق المستعمل أسعار إم جي 5 MG إم جي 5 سعر إم جي 5

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