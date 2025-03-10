هدى الأتربي: فريدة سيف النصر ظلمت لعدم مشاركتها بـ العتاولة 2

أكدت الفنانة هدى الأتربي، أنها تشعر أن المخرج محمد سامي يقوم بتنوير الفنانين، مشيرة إلى انها تعتبره من المخرجين المحترفين، الذي لا يحتاج لنجوم الصف الأول لأداء الدور.

وقالت هد الأتربي، خلال لقاء لها لبرنامج "العرافة"، عر فضائية "النهار"، أن الفنانة فريدة سيف النصر بحب فيها انها حقيقية، وعدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، ظلم كبير لها، وفوجئت بعدم اختيارها في أحداث المسلسل.

إطلاق لقب جورجينا

وتابعت الفنانة هدى الأتربي، أنه تم إطلاق لقب جورجينا عليا خاصة أنه مع أي إمراة جميلة يتم إطلاق لقب جورجينا عليها