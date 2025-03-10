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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يطلب حكاما أجانب لمباراتيه أمام الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
كريم عاطف

قرر نادي بيراميدز، طلب حكام أجانب لمباراتي الأهلي والزمالك في إطار مباريات مرحلة حسم بطل الدوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الأمر طبقا للائحة.

وحددت رابطة الأندية المحترفة يوم ١٢ أبريل المقبل المقبل موعدا لمباراة بيراميدز أمام الأهلي على استاد الدفاع الجوي، فيما حددت يوم ١٣ مايو موعدا لمباراة الزمالك أمام بيراميدز على استاد القاهرة الدولي.

وطبقا للائحة اتحاد الكرة، فإنه يمكن طلب الاستعانة بحكام أجانب قبل المباراة بـ١٥ يوما، وهو ما يراه نادي بيراميدز مناسبا في ظل وجود متسع من الوقت قبل مباراتي الأهلي والزمالك.

الزمالك الأهلي والزمالك بيراميدز رابطة الأندية المحترفة الأهلي

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