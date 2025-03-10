المصري أحمد الغندور يدير مباراة الترجي ضد الشبيبة الرياضي بالعمران

يدير الحكم المصري أحمد الغندور، مباراة الترجي ضد الشبيبة الرياضي بالعمران في بطولة الدوري التونسي بموسم 2024-2025، ضمن منافسات الجولة 25.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن قراره بإسناد مهمة إدارة مباراة الترجي ضد الشبيبة الرياضي بالعمران في الدوري، إلى طاقم تحكيم مصري.

ويعاون أحمد الغندور، يوسف البساطي مساعد أول وشريف عبد الله مساعد ثاني.

بينما سيكون الدولي التونسي صادق السلمي الحكم الرابع، وعمر شيناوي، سيتواجد في غرفة تقنية الفيديو ويساعده جمال دروح.

موعد مباراة الترجي والشبيبة الرياضي

من المقرر أن تقام مباراة الترجي ضد الشبيبة الرياضي بالعمران، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، من مساء يوم الأربعاء المقبل.